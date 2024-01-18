9 трендовых тёмных цветов, которые вдохновят вас на маникюр в холодную погоду

Выбирайте насыщенные тонаВы когда-нибудь стояли перед стеной из лаков для ногтей в салоне и ждали вдохновения, чтобы прорваться сквозь нерешительность? Или, может быть, вы бесконечно листали социальные сети в надежде, что идеальный цвет или дизайн ногтей вызовет у вас уверенное «Это тот самый!».
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