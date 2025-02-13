Требуется ШВЕЯ для пошива и кроя по лекалу чехлов для мягкой мебели. 🔸 Рабочий день с 8:00 до 18:00, 5/2 (суббота, воскресенье выходные) 🔸Зарплата сдельная, 2 раза в месяц (50 000-90 000 руб.