Требуется ШВЕЯ для пошива и кроя по лекалу чехлов для мягкой мебели. 🔸 Рабочий день с 8:00 до 18:00, 5/2 (суббота, воскресенье выходные) 🔸Зарплата сдельная, 2 раза в месяц (50 000-90 000 руб.
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Требуется ШВЕЯ для пошива и кроя по лекалу чехлов для мягкой мебели. 🔸 Рабочий день с 8:00 до 18:00, 5/2 (суббота, воскресенье выходные) 🔸Зарплата сдельная, 2 раза в месяц (50 000-90 000 руб.