Результативная неделя! Вычитаем газопровод, поезд и два крупных склада в логистическом хабе НАТО Юрий Кот Зеленский ударил по детской больнице в Киеве ради красивой картинки на саммите НАТО Что такое шантаж и провокация? Это главный принцип украинской политики.