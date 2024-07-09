Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зеленский ударил по детской больнице в Киеве ради красивой картинки на саммите НАТО

Зеленский ударил по детской больнице в Киеве ради красивой картинки на саммите НАТО

Результативная неделя! Вычитаем газопровод, поезд и два крупных склада в логистическом хабе НАТО Юрий Кот Зеленский ударил по детской больнице в Киеве ради красивой картинки на саммите НАТО Что такое шантаж и провокация? Это главный принцип украинской политики.

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Комментарии
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Наталия
Опять крысы, загнанные в угол, ни перед чем не останавливаются.
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17 час.
Леонид Руси
Зеля, жидовская морда, 500 тыс. хохлов итстребил... за их детей взялся... Хохлы в аду тебя ждут... Они там с тебя будут какждый день, каждую секунду раком ставить!
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11 час.
ВП
Вячеслав Петров
Зеленский мразь и слизняк.
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11 час.

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