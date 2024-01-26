Собянин: Городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Открытие вокзала позволит улучшить транспортную доступность трех районов В Москве продолжается строительство вокзала, вошедшего в состав Савёловского направления Московской железной дороги на линии МЦД-1.
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