Электромобиль в России – выгоднее бензина? Вот цифры!

На состоявшемся в Московском инновационном кластере «Ломоносов» форуме «Цифровая транспортация» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков провел с представителями бизнеса посвященную электромобилям сессию.
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