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Экс-чемпион мира по снукеру Грэм Дотт признан виновным в сексуальном насилии над детьми

Бывшего чемпиона мира по снукеру шотландца Грэм Дотта признали виновным в сексуальном насилии над двумя детьми.

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