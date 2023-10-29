Ситуация в секторе Газа ухудшается с каждым часом — генсек ООН

Ежечасное ухудшение ситуации в секторе Газа и абсолютно неприемлемый рост числа жертв среди мирных жителей констатировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 29 октября в ходе выступления в Катманду (Непал), сообщает AFP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии