Пленный рассказал, как его забрали в ВСУ на глазах детей

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) подошли к нему, когда он с детьми гулял парке в городе Ромны в Сумской области, и посадили в своей автомобиль на глазах его детей, сказал пленный танкист ВСУ Владимир Кузько, 28 сентября передает РИА Новости.