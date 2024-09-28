Пленный рассказал, как его забрали в ВСУ на глазах детей

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) подошли к нему, когда он с детьми гулял парке в городе Ромны в Сумской области, и посадили в своей автомобиль на глазах его детей, сказал пленный танкист ВСУ Владимир Кузько, 28 сентября передает РИА Новости.
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