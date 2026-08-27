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ТАСС

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На форуме в Новосибирске продемонстрировали эвакуацию раненого с помощью робота

На форуме в Новосибирске продемонстрировали эвакуацию раненого с помощью робота

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Эвакуацию раненого бойца с помощью наземного робота "Курьер" - самого используемого российского робота в зоне СВО - показали на форуме "Технопром" в Новосибирске, передает корреспондент ТАСС.

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