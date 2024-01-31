Полицейские пресекли продажу нелегального алкоголя на территории Смоленской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Смоленску получили информацию о том, что 48-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот контрафактного алкоголя, снова занимается продажей нелегального горячительного.
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