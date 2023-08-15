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Зюгановский экс-выдвиженец анонсировал «войну за независимость» Смоленщины 

Зюгановский экс-выдвиженец анонсировал «войну за независимость» Смоленщины 

Исключенный из КПРФ депутат Смоленской областной думы Владислав Живица намерен бороться за «независимость» своего региона и создать роту наемников, которая будет воевать против России в составе белорусского бандформирования ВСУ «полк Калиновского».

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