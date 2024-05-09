ГК «ИнтерСтрой» – победитель чемпионата по футболу среди застройщиков

Группа компаний «ИнтерСтрой» – победитель чемпионата по футболу среди застройщиков Крыма. В субботу, 4 мая, в Симферополе на РК-Спорт Арена прошел Весенний кубок застройщиков по футболу, организованный при поддержке группы компаний «ИнтерСтрой».