ФРГ решила не спешить возобновлять поставки российского газа

Восстанавливать газопровод «Северный поток — 2», а вместе с ним и поставки российского газа, отказалось правительство Германии, 5 марта сообщает представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт во время заседания кабмина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии