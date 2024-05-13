УФАС оштрафовала столичный вуз за рекламный спам смолянину

Университет заплатит 100 тысяч рублей за нарушение УФАС по Смоленской области оштрафовало московский финансово-промышленный университет «Синергия» на 100 тысяч рублей за незаконную рассылку рекламных сообщений.
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