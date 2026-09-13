Mash: пародист Галкин стал один из желаемых ведущих на мероприятиях для ЛГБТ

Комик и пародист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) после своего преображения стал одним из самых желаемых ведущих мероприятий для пар ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).