Mash: пародист Галкин стал один из желаемых ведущих на мероприятиях для ЛГБТ

Комик и пародист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) после своего преображения стал одним из самых желаемых ведущих мероприятий для пар ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
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