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Врач Дубинин объяснил, почему во время похудения не стоит считать калории

Врач Дубинин объяснил, почему во время похудения не стоит считать калории

Санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин заявил, что рассчитывать количество потребляемых калорий бесполезно, поскольку калорийность зависит не от энергетической ценности продукта, а от способа его приготовления.

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