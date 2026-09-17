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Freedom Bank официально запросил банковскую лицензию в Грузии

Freedom Bank официально запросил банковскую лицензию в Грузии

Freedom Bank Kazakhstan намерен выйти на банковский рынок Грузии. 100%-ная дочерняя компания банка — АО «FBG Company» — подала в Национальный банк Грузии заявку на получение условной банковской лицензии, предназначенной для цифровых банков.

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