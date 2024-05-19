Губернатор Ленобласти опроверг информацию об ударе БПЛА по нефтебазе в Выборге

Сообщения об ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по нефтебазе в Выборге недостоверны. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале в воскресенье, 19 мая.
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