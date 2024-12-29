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  • vitaly yanushkevich
    Истинные ,,патриоты", парни воюют за страну, за них, а они тратят башенные деньги, сволочи!Бородина с детьми...
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    Неосторожно?Даэтот козел в торговом центре взрыаал!Взорвалась в руке...
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    Прекращайте людей дурачить этими словами про свободу.Мы не в тюрьме и не в кандолах!«Не станем второй...

Авиакатастрофа в Актау: что на самом деле произошло с самолетом

Авиакатастрофа в Актау: что на самом деле произошло с самолетом

Авиакатастрофа в Казахстане сплотила три соседние прикаспийские государства и показала, насколько тесно связаны судьбы наших народов: 25 декабря рейс Azerbaijan Airlines из Баку вылетел в российский Грозный, но вынужден был изменить курс и направился в казахстанский Актау на противоположном берегу Каспия, где в трех километрах от аэропорта при повторном заходе на посадку самолет упал.

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