Авиакатастрофа в Актау: что на самом деле произошло с самолетом

Авиакатастрофа в Казахстане сплотила три соседние прикаспийские государства и показала, насколько тесно связаны судьбы наших народов: 25 декабря рейс Azerbaijan Airlines из Баку вылетел в российский Грозный, но вынужден был изменить курс и направился в казахстанский Актау на противоположном берегу Каспия, где в трех километрах от аэропорта при повторном заходе на посадку самолет упал.