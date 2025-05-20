Трамп ответил на призыв Зеленского, что сам примет решение о новых санкциях

США обложат Россию новыми санкциями только в том случае, если сами увидят в этом необходимость. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом на брифинге в Белом доме, сообщила газета The Washington Post.
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