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В Роскачестве предупредили о рисках покупки продуктов у трасс

В Роскачестве предупредили о рисках покупки продуктов у трасс

Покупки продуктов на оживлённых трассах и стихийных рынках могут грозить серьёзными проблемами со здоровьем, предупредила директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

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