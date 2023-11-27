Разведчики дронами-камикадзе уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

Расчеты дронов-камикадзе разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожили выявленные пункты временной дислокации и опорники украинских боевиков в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении.
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