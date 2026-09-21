Врачи, военные и олимпийские чемпионы. Кто пополнит ряды депутатов Госдумы?

«Единая Россия» укрепляет большинство и обновляет состав своей фракцииВ Госдуму IX созыва предварительно проходят главные врачи больниц, участники СВО, спортсмены, преподаватели и общественные деятели.
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