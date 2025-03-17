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Царьград

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Зеленский и Киев обсуждают 30-дневное перемирие с США: перспектива мира?

Зеленский и Киев обсуждают 30-дневное перемирие с США: перспектива мира?

Депутат Рады Александр Дубинский сообщает, что Украина готова на условия мира, предложенные США, несмотря на публичное сопротивление.

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