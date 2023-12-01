Орбан предложил ЕС вернуться к вопросу членства Украины через 5-10 лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 1 декабря, посоветовал Европейскому союзу (ЕС) сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.
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