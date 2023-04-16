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"МК": Российская сторона до наступления Пасхи передала Украине более 50 военнопленных ВСУ

"МК": Российская сторона до наступления Пасхи передала Украине более 50 военнопленных ВСУ

16 апреля пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина разместила в социальных сетях видео, на котором показана передача большого количества украинских военнопленных украинской стороне, сообщает "Московский комсомолец".

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