Президент Латвии объяснил Маску существование блока НАТО борьбой с Россией

Военно-политический блок НАТО существует ради борьбы с Россией. Таким образом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на вопрос американского предпринимателя Илона Маска в соцсети X о том, почему альянс до сих пор не упразднили.
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