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Завершить конфликт на Украине «сделкой» не получится, а перспектив диалога нет

Завершить конфликт на Украине «сделкой» не получится, а перспектив диалога нет

Россия знает про готовность Турции выступить в качестве посредника по Украине, но перспектив возобновления переговоров сейчас нет и не предвидится, судя по последним заявлениям Киева и его европейских союзников.

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