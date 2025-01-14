В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы

Девять из десяти случаев подачи поддельных документов в сбербанк, являются попыткой оформить карту на дроппера (так именуется человек чья карта используется как транзитная для нелегальных финансовых операций), рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов 13 января в интервью РИА Новости.
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