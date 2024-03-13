Ивановские десантники-срочники в своём первом бою отразили нападение на Тёткино

Молодые бойцы отбили атаку противники и не понесли никаких потерь.Минобороны России рассказало о последствиях атаки на поселок Тёткино Курской области, которую предпринял «Русский добровольческий корпус» (запрещённая в России террористическая организация) 12 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии