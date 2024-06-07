В Белом доме заявили, что США не видят угрозы в визите судов РФ на Кубу

Вашингтон внимательно следит за визитом кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу, однако не наблюдает в этом угрозы, заявил в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.