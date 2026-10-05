Stock Futures Drift As Attention Turns To European Debt Crisis Futures are lower to start the week and global markets struggle for direction, as political upheaval and mounting concern over Europe’s public finances dampened risk sentiment and sent the euro to a 17-month low against the dollar while the US yield curve twists steeper and USD appreciates.
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