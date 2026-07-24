Ремонт за 30 млн, прислуга и вишневый сад: раскрыты детали роскошного особняка Муцениеце и Дранги

Стало известно, в каких условиях живет звездная пара. Агата Муцениеце и Петр Дранга соцсетиПоявились новые подробности о загородном доме Агаты Муцениеце и Петра Дранги, расположенном в элитном поселке «Княжье Озеро» на Новорижском шоссе.
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