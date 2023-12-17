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Депутат Госдумы Крашенинников предложил смягчить ряд статей Уголовного кодекса

Депутат Госдумы Крашенинников предложил смягчить ряд статей Уголовного кодекса

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил с предложением проанализировать Уголовный кодекс России и рассмотреть возможность смягчения некоторых его статей.

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