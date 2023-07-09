Мне доказывали только что, мол "Мигранты СНГ" -это "НАШИ". Мол. на одних букварях, мол стоит их помыть и подстричь ногти - - станут опять "советскими".
Сотый раз про мигрантов...
Комментарии
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Николай Кочергин
Во властных структурах в Средней Азии, после Октябрьской революции, остались те же баи, ханы, мирзы, султаны и др.(кто не успел сбежать заграницу). У всей верхушки руководителей Средней Азии в фамилиях и именах остались их родовые звания. Они только перекрасились на время и ждали своего часа. Дождались....Никто из простых дехкан или торговцев не мог иметь такие фамилии и имена.
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12 час.
Сергей Бабин
. Сами виноваты. В паспортном столе пишут заявление за них, потому что заявление написанное мигрантом смешное. В аптеку зашла приезжая, на ломаном( ужасно ломаном) языке, трудно назвать это русским. Стала требовать сильные антибиотики. Наша дура что называется "с колёс" Стала подбирать ей лекарство. Я стал стыдить продавца(видимо к аптеке эта женщина не имеет никакого отношения). Так она ( продавец) и слушать меня не стала. А тупо со слов этой больной стала ставить ей диагноз.
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5 час.
propleks смирнов
Не наши и никогда ими не были!
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4 час.
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