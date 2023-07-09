Сотый раз про мигрантов...

Николай Кочергин Во властных структурах в Средней Азии, после Октябрьской революции, остались те же баи, ханы, мирзы, султаны и др.(кто не успел сбежать заграницу). У всей верхушки руководителей Средней Азии в фамилиях и именах остались их родовые звания. Они только перекрасились на время и ждали своего часа. Дождались....Никто из простых дехкан или торговцев не мог иметь такие фамилии и имена.

Сергей Бабин . Сами виноваты. В паспортном столе пишут заявление за них, потому что заявление написанное мигрантом смешное. В аптеку зашла приезжая, на ломаном( ужасно ломаном) языке, трудно назвать это русским. Стала требовать сильные антибиотики. Наша дура что называется "с колёс" Стала подбирать ей лекарство. Я стал стыдить продавца(видимо к аптеке эта женщина не имеет никакого отношения). Так она ( продавец) и слушать меня не стала. А тупо со слов этой больной стала ставить ей диагноз.