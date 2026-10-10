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Cardano обработала более 125 млн транзакций с момента запуска сети

Cardano обработала более 125 млн транзакций с момента запуска сети

Cardano официально преодолел совокупную отметку в 125 миллион транзакций в своей основной сети, при этом сетевые данные показывают около 1 миллиона транзакций, зарегистрированных только за текущую эпоху.

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