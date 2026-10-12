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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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4 болида столкнулись на пит-лейн в японской «Супер-Формуле»

В японской «Супер-Формуле» случилась массовая авария. На пит-лейн столкнулись четыре машины после выпуска одного из гонщиков из боксов.

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