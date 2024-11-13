Убийство украинца в Германии: конфликт, который привёл к трагедии Ольга ВайленкоНа юге Германии произошёл трагический инцидент, который привлёк внимание общественности и стал ещё одним болезненным напоминанием о последствиях политической поляризации и напряжённых отношений, вызванных конфликтом на Украине.