КОТ КОСТЯН Из российского Минобороны сообщили об успешной реализации второй части учений по бомбежке НАТО нестратегическим, но все равно ядерным оружием.
2 часа максимум на эвакуацию президента США. Ситуация с ВМФ РФ у берегов Америки
Комментарии
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Natalija Osminina
Они придут. Только не сейчас.
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12 час.
Gennady Sokolovsky
Кто поможет с математикой??!! "2 часа максимум на эвакуацию президента США" - это как??? Наши нужные средства, из ПР Куба достигают целей в пиндосии за 5-6-7-9 минут. Сколько ракет за 2 часа достигнет целей??????????????? 120 минут делим на 9.... КАПЕЦ пиндосии за 9 минут.
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1 час.
Ольга Коннова
Вам бы, дорогой товарищ, лучше вернуться на Украину! Засланый казачок! Главная цель - хоть как то нагадить, хотя бы словесно!
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14 мин.
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