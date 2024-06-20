2 часа максимум на эвакуацию президента США. Ситуация с ВМФ РФ у берегов Америки

Natalija Osminina Они придут. Только не сейчас.

Gennady Sokolovsky Кто поможет с математикой??!! "2 часа максимум на эвакуацию президента США" - это как??? Наши нужные средства, из ПР Куба достигают целей в пиндосии за 5-6-7-9 минут. Сколько ракет за 2 часа достигнет целей??????????????? 120 минут делим на 9.... КАПЕЦ пиндосии за 9 минут.