Петр Пащенко: «Ситуация на рубеже нормальная, бывало, что гонки проходили в худших условиях. У девушек было сложно, у нас – попроще»

Биатлонист Петр Пащенко прокомментировал свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе.

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