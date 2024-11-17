Подпольщик заявил об особом режиме для иностранцев в Одесской области

Координатором николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения.
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