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Подпольщик заявил об особом режиме для иностранцев в Одесской области

Координатором николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения.

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