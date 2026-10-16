Жители Ямала переходят на отечественные бренды одежды, обуви и аксессуаров при покупках на «Авито». При этом они выбирают не только вещи из сегмента масс-маркета, но также подбирают гардероб от ведущих российских дизайнеров, сообщили агентству URA.
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