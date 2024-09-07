Главный позор семьи Байденов: сын президента США признался в грязных преступлениях

Президент США и его сын Хантер Байден. REUTERS3K прочтений Вчера В Калифорнии в четверг начался давно ожидаемый судебный процесс против сына президента США Хантера Байдена по обвинению об уклонении от уплаты налогов на сумму 1,4 миллиона долларов.