RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

18 подписчиков

Гиперградиентный алгоритм двухуровневого RL: без гессиана и с рекордной эффективностью выборки

Гиперградиентный алгоритм двухуровневого RL: без гессиана и с рекордной эффективностью выборки

Научная группа опубликовала на arXiv описание нового алгоритма двухуровневого обучения с подкреплением (bilevel RL), который одновременно решает две ключевые проблемы: высокую вычислительную сложность и чрезмерную потребность в данных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии