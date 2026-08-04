Гиперградиентный алгоритм двухуровневого RL: без гессиана и с рекордной эффективностью выборки

Научная группа опубликовала на arXiv описание нового алгоритма двухуровневого обучения с подкреплением (bilevel RL), который одновременно решает две ключевые проблемы: высокую вычислительную сложность и чрезмерную потребность в данных.
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