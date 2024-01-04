Новый ролик Prince of Persia: The Lost Crown посвящён опциям доступности Издатель Ubisoft и ра...

Новый ролик Prince of Persia: The Lost Crown посвящён опциям доступностиИздатель Ubisoft и разработчик Ubisoft Montpellier выпустили новый трейлер приключенческого платформера Prince of Persia: The Lost Crown с боковой прокруткой, в котором представлены специальные возможности.
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