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Рада Украины отменила заседание: Боятся удара Путина

Рада Украины отменила заседание: Боятся удара Путина

Путин ударит по зданию Верховной рады, заявил украинский депутат Батенко. Заседание отменено.Удар "Орешника" по военным целям в Днепропетровске и собственные украинские удары натовскими ракетами по целям в русском приграничье настолько испугали депутатов украинской Рады, что они перенесли все заседания.

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