Рада Украины отменила заседание: Боятся удара Путина

Путин ударит по зданию Верховной рады, заявил украинский депутат Батенко. Заседание отменено.Удар "Орешника" по военным целям в Днепропетровске и собственные украинские удары натовскими ракетами по целям в русском приграничье настолько испугали депутатов украинской Рады, что они перенесли все заседания.