FT: ЕС проводит аудит в отношении предоставленного Украине вооружения

Как сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов Евросоюза, Брюссель начал аудит предоставленных Киеву странами Европы вооружений на фоне заявлений о том, что вклад ряда членов ЕС оказался меньше, чем было для них возможно.
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