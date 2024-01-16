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Daily Moscow

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FT: ЕС проводит аудит в отношении предоставленного Украине вооружения

FT: ЕС проводит аудит в отношении предоставленного Украине вооружения

Как сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов Евросоюза, Брюссель начал аудит предоставленных Киеву странами Европы вооружений на фоне заявлений о том, что вклад ряда членов ЕС оказался меньше, чем было для них возможно.

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Комментарии
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Надежда Яблокова
Зашевелился гадюшник))))
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