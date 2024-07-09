«Крохотная блондинка», — в сети обсуждают появление на свет дочери Баскова

Певцу Николаю Баскову 47 лет. Артист по-прежнему на слуху и не прекращает удивлять публику своими творческими достижениями, но недавно общественность разговорилась о личном счастье звезды и пришла к выводу, что вокалист — один из самых скрытных звезд современной эстрады.
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