«Крохотная блондинка», — в сети обсуждают появление на свет дочери Баскова

Певцу Николаю Баскову 47 лет. Артист по-прежнему на слуху и не прекращает удивлять публику своими творческими достижениями, но недавно общественность разговорилась о личном счастье звезды и пришла к выводу, что вокалист — один из самых скрытных звезд современной эстрады.