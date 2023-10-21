Вышло сюжетное видео о съемках приквела «Голодных игр»

Премьера «Баллады о змеях и певчих птицах» состоится 17 ноября. «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» Кадр из фильмаВ сети появился новый сюжетный ролик о фантастическом боевике «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».
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