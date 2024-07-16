Кроссовер Hyundai Creta готовится к латиноамериканскому обновлению

В середине января этого года Hyundai представил в Индии рестайлинговую версию бестселлера Creta. Вслед за этим рынком обновление переживет и латиноамериканская «Крета», которой, судя по всему, предстоит немного отличаться от азиатского аналога.
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